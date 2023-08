Morto l'attore americano Mark Margolis, Hector in Breaking Bad

L'attore americano Mark Margolis, che interpretava il sinistro boss della droga Hector Salamanca nelle serie tv 'Breaking Bad' e 'Better Call Saul', è morto all'età di 83 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia.

Margolis è deceduto in un ospedale di New York dopo "una breve malattia", con la moglie e il figlio al suo fianco, secondo un comunicato stampa. Il suo personaggio Hector Salamanca, spietato leader di un cartello confinato sulla sua sedia a rotelle e comunicante solo con un campanello, era il più noto dei suoi ruoli. Gli era valsa una nomination agli Emmy.

"Mark Margolis è stato un grande attore e un adorabile essere umano. Divertente e accattivante fuori dal set, intimidatorio e spaventoso sul set", lo ha salutato su Instagram la star di 'Breaking Bad' Bryan Cranston, protagonista della serie nei panni di Walter White, un professore di chimica che scivola nel traffico di droga. "Una potente presenza sullo schermo", lo ha definito il suo ex compagno di recitazione Bob Odenkirk, che interpretava il disonesto avvocato Saul Goodman in 'Breaking Bad' prima che ottenesse il suo spin-off 'Better Call Saul'.

L'account social ufficiale di 'Breaking Bad' ha da parte sua salutato "l'immenso talento di Mark Margolis, che con i suoi occhi, un campanello e pochissime parole ha reso Hector Salamanca uno dei personaggi più indimenticabili della storia della televisione".

Nato a Filadelfia nel 1939, Margolis si è trasferito a New York per dedicarsi alla recitazione. La sua carriera è stata punteggiata da ruoli secondari in 'Scarface', 'Ace Ventura' e 'Black Swan', come nella serie 'Oz'. Lascia Jacqueline, sua moglie da 61 anni, Morgan loro unico figlio e i loro tre nipoti.





