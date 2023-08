Messico, ritrovato un gruppo di 89 migranti abbandonati

Un gruppo di 89 migranti, dei quali 79 provenienti dall'Egitto, sono stati ritrovati venerdì in Messico dalle autorità dell'Istituto nazionale per la migrazione (Inm) dopo essere stati abbandonati in un tratto dell'autostrada Cordova-Boca del Rio, nello Stato orientale di Veracruz.

E' quanto si legge in un comunicato dell'Inm, dove si precisa che del gruppo facevano parte 73 donne, un bambino e diversi uomini anziani appartenenti a sei nuclei familiari diversi.

L'Inm riferisce inoltre che tutti i migranti indossavano un braccialetto di riconoscimento con la scritta Toribio.

Sempre nella giornata di venerdì l'Inm ha intercettato nello Stato settentrionale di Sonora, alla frontiera con l'Arizona, anche un autobus per il traporto regolare di passeggeri con 62 migranti provenienti da paesi centroamericani, dell'Asia e dell'Africa. In questo caso si trattava di 50 uomini, dieci donne e due bambini di diverse nazionalità (Ecuador, Senegal, Honduras, India, Guinea, Guatemala e Mauritania) e senza la documentazione necessaria per il soggiorno in Messico.



