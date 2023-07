Incendi in Canada, muore un altro vigile del fuoco

Un terzo vigile del fuoco è morto in Canada in quella che è la peggiore stagione di incendi boshivi mai registrata nel Paese.

Le autorità affermano che il pompiere è morto affrontando l'incendio di Donnie Creek, vicino a Fort St John, nella provincia occidentale della British Columbia, dove si è sviluppato un terzo dei roghi che ha colpito il Canda, riferisce la Bbc online. Evacuazioni sono in corso in un'area più a sud della provincia, vicino al confine con gli Stati Uniti, mentre gli incendi sono ormai fuori controllo.

Finora, le fiamme in Canada hanno bruciato circa 12,1 milioni di ettari di terra, più della superficie della Corea del Sud o di Cuba. Ai residenti nella città di Osoyoos, nel sud della provincia, e nelle aree circostanti, è stato ordinato di evacuare nella tarda serata di ieri, dopo che un incendio originatosi nello Stato nord-occidentale di Washington ha attraversato il Canada.



