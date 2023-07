'Musk domina lo spazio con Starlink, sale l'allarme mondiale'

Elon Musk domina lo spazio e la tecnologia internet via satellite con Starlink. Un dominio che preoccupa sempre più i leader militari e politici nel mondo.

L'allarme - riporta il New York Times - è dovuto alla mancanza di regole nel settore, ma soprattutto alla personalità eccentrica di Musk, un "genio innovatore che da solo può decidere se interrompere l'accesso a internet via Starlink per un cliente o un Paese".

Starlink è spesso l'unica modalità per accedere a internet nelle zone di guerra. In Ucraina i satelliti di Musk sono cruciali tanto che in una telefonata nei mesi scorsi il leader delle forze di Kiev Valeriy Zaluzhnyi ha chiesto al generale dello stato maggiore americano Mark Milley informazioni su Starlink e una valutazione su Musk. Preoccupati dall'eccessiva dipendenza dalla tecnologia di Starlink, i funzionari ucraini, aggiunge il New York Times, hanno cercato alternative, consapevoli però che nessun operatore offre lo stesso servizio.

Almeno nove Paesi in Europa e in Medio oriente hanno sollevato il tema Starlink con i funzionari americani negli ultimi 18 mesi, osservando il potere di Musk sulla tecnologia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA