Blinken, 'progressi nella creazione di forza di pace per Haiti'

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha parlato oggi di progressi sul cammino della creazione di una forza di pace multinazionale per Haiti, mentre il Paese continua a lottare contro la crescente violenza delle bande armate.

"Ci siamo concentrati molto sul tentativo di mettere in atto ciò che è necessario per una forza multinazionale, compresa la ricerca di una nazione guida che se ne occupi", ha affermato Blinken. "Mi aspetto di poter riferire presto dei progressi in merito", ha aggiunto.

Le bande armate controllano circa l'80% della capitale Port-au-Prince, dove i rapimenti a scopo di riscatto, le rapine a mano armata e i furti d'auto sono all'ordine del giorno.





