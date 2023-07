"La mia campagna non si ferma, le incriminazioni non mi faranno abbandonare la corsa alla Casa Bianca nel 2024". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica alla radio conservatrice Real Voice of America. Il tycoon ha ribadito le accuse alla giustizia americana definendola uno strumento "della sinistra radicale" e dell'amministrazione Biden.



