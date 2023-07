Trump in Iowa al più importante evento elettorale repubblicano

Donald Trump interverrà questa sera al principale evento elettorale repubblicano, una cena di donatori a Des Moines, in Iowa. Sarà per il tycoon la prima apparizione pubblica dopo che sono emerse nuove accuse a suo carico nel caso delle carte classificate portate a Mar-a-Lago e con la terza incriminazione per l'assalto a Capitol Hill sempre più vicini.

All'evento parleranno tutti i principali candidati alla Casa Bianca del Grand old party da Ron DeSantis all'ex vice presidente Mike Pence.



