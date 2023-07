Allarme caldo negli Usa, a New York 500 centri ristoro

Dalla calure estrema alle inondazioni gli Stati Uniti sono alle prese con diverse emergenze meteo. A New York l'ondata di caldo ha fatto balzare la colonnina di mercurio ad oltre 40 gradi al punto con il sindaco Eric Adams che ha ordinato l'apertura di circa 500 centri ristoro in tutta la città ed ha prolungato l'orario di apertura delle piscine pubbliche.

"E' previsto caldo estremo a New York - ha detto l'assessore alla gestione dell'emergenza, Zach Iscol - è imperativo che i newyorkesi si rendano conto dei potenziali pericoli legati alla calura e all'umidità". Secondo quanto riferisce l'amministrazione comunale, circa il 25% delle persone a basso reddito nei quartieri più disagiati non ha accesso all'aria condizionata.

Mentre a New York si boccheggia, in altri stati, tra cui la Florida, il Massachusetts, il Vermont e il Minnesota, si rischiano allagamenti per forti temporali. In particolare nel sud della Florida un acquazzone tropicale rischia di causare ingenti danni. I meteorologi prevedono tuttavia un nuovo aumento delle temperature per il fine settimana.



