Melania Trump sceglie la privacy, aiuta il figlio nella scelta del college

Sostiene il marito e crede che potrebbe tornare alla Casa Bianca il prossimo anno. E' convinta che la sua famiglia sia attaccata ingiustamente dai media ed è particolarmente scettica della causa avanzata dalla scrittrice E. Jean Carroll. Nonostante questo Melania Trump sceglie la privacy: dall'uscita dalla Casa Bianca, l'ex First Lady è quasi sparita dalla scena pubblica e non ha partecipato agli eventi elettorali di Donald Trump.

Nelle sue vesti di mamma, Melania è concentrata ad aiutare il figlio Barron a trovare il college più adatto a lui. Il circolo di frequentazioni di Melania, riporta il New York Times, si è ristretto dalla fine della presidenza: oltre ai suoi genitori, a Barron e qualche volta Trump, l'ex First lady conta solo su alcuni vecchi amici. Per il resto mantiene la sua riservatezza, preferendo Mar-a-Lago a Bedminster e trascorrendo le sue giornate alla spa.



