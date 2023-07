De Santis apre a Robert Kennedy Jr, potrei nominarlo a guida Fda

Robert F. Kennedy Jr, il candidato democratico alla casa Bianca nel 2024, potrebbe essere scelto da Ron DeSantis alla guida del Centers for Disease Control and Prevention o della Food and Drugs Administration qualora il governatore della Florida fosse eletto presidente. A paventare la nomina è lo stesso DeSantis, confermando la 'passione' dei repubblicani per il nipote di John Fitzgerald Kennedy, l'unico democratico a sfidare Joe Biden.

Il figlio di Robert Kennedy è salito alle cronache per le sue controverse posizioni sul Covid e sui vaccini, e per questo DeSantis lo ritiene adatto a ricoprire eventuali incarichi a una delle due autorità sanitarie americane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA