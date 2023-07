Yosemite sovraffollato, parco verso il ritorno alle prenotazioni

Il parco Yosemite è sovraffollato e le autorità stanno valutando di ripristinare il ritorno alle prenotazioni per gestire gli ingressi. Il sistema, entrato in vigore durante la pandemia, era stato abbandonato proprio questa estate. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, nel mese di giungo sono entrate oltre 65 mila vetture dall'ingresso principale di Arch Rock, il 50% in più rispetto all'anno scorso.

"La gente ci chiede di fare qualcosa - ha commentato la sovrintendente del parco Cicely Muldoon - così non è una bella esperienza".

Tramite il precedente sistema di prenotazione, i visitatori dovevano scegliere uno spazio, non senza difficoltà, tra alcune finestre temporali durante le ore più affollate della giornata nel periodo estivo. Molti hanno apprezzato l'esperienza di visitare il parco senza file in stile parchi Disneyland.



