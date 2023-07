L'ex chef di Obama muore mentre fa paddleboarding

Un ex chef della Casa Bianca che lavorava per la famiglia Obama è stato trovato morto in uno stagno, dove stava facendo paddleboarding, sulla sponda meridionale di Martha's Vineyard. Lo riporta la Cnn, citando la polizia del Massachusetts.

Tafari Campbell, 45 anni, "era un impiegato dell'ex presidente Obama e si trovava a Martha's Vineyard al momento della sua morte", ha reso noto la polizia sottolineando che il giorno prima era stata fatta una denuncia di scomparsa dell'uomo dopo che era uscito con la sua tavola.

Un altro paddleboarder che era nello stagno con lui lo ha visto andare sott'acqua, è stato precisato.



