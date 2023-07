Calano le denunce per i topi a New York, brinda il sindaco

La battaglia di New York ai topi mostra i primi segnali di successo. Le lamentele e le denunce effettuate sono infatti scese del 20%, con cali ancora maggiori nelle aree più infestate. Per il sindaco Eric Adams, che ha nominato un 'zar' per combattere i ratti, si tratta di un importante successo nella sua strategia di rilancio della città dopo il Covid. Nelle aree più colpite dai topi il primo cittadino ha avviato un piano di raccolta della spazzatura più serrato in modo da sottrarre cibo ai roditori.



