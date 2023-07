Donna trovata morta nel parco Yellowstone, si sospetta grizzly

Una donna è stata trovata morta su un sentiero vicino al Parco Nazionale di Yellowstone dopo essere probabilmente entrata in contatto con un orso grizzly. Lo riporta la Bbc, citando i funzionari del parco.

Tracce di un grizzly sono state scoperte vicino al corpo della donna sabato vicino alla città di West Yellowstone, nello Stato del Montana, hanno detto le stesse fonti sottolineando che al momento non è stata comunque confermata nessuna causa della morte.

Le popolazioni di grizzly del Montana sono aumentate negli ultimi anni e alcuni giorni prima del ritrovamento della donna venisse, il dipartimento della fauna selvatica e dei parchi del Montana ha avvertito i visitatori e il personale del crescente pericolo dei grizzly, esortando i campeggiatori e gli escursionisti a portare spray per orsi.



