'Google sperimenta strumenti di IA in grado di scrivere news'

Google sta sperimentando un prodotto che usa l'intelligenza artificiale per scrivere articoli giornalistici, e ne ha dato una prima dimostrazione ai manager di New York Times, Washington Post e Wall Street Journal. Il prodotto, conosciuto all'interno di Google con il nome di Genesis, è in grado di prendere informazioni e generare news. Secondo quanto riporta il New York Times, Mountain View ritiene che Genesis possa servire come assistente personale per i giornalisti, automatizzando alcuni compiti e quindi lasciando più tempo per altri. "In partnership con gli editori, soprattutto quelli piccoli, siamo nelle fasi iniziali per esplorare idee per offrire strumenti potenziali di intelligenza artificiale in grado di aiutare i reporter nel loro lavoro", ha detto al New York Times Jenn Crider, portavoce di Google.





