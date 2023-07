Giudice boccia proposta iniziare processo Trump a dicembre

La prima udienza in un tribunale di Fort Pierce, in Florida, si è conclusa con la giudice Aileen Cannon che ha respinto la richiesta del procuratore speciale Jack Smith di un processo rapido a Donald Trump per la gestione delle carte classificate senza tuttavia fissare ancora una data. Lo riferisce la Cnn.

La giudice, nominata all'epoca dall'allora presidente, ha bollato come "affrettata" la proposta del dipartimento di Giustizia che voleva l'inizio del procedimento a dicembre. Un decisione che va incontro agli avvocati di Trump che, tuttavia, hanno ribadito la loro richiesta di iniziare il procedimento dopo le elezioni del 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA