Con quasi 900 incendi ancora attivi in Canada è tornata anche l'emergenza fumo e smog negli Stati Uniti. Il National Weather Service ha emanato diverse allerte sulla qualità dell'aria in diverse aeree del Midwest dei Grandi Laghi, il Tennessee e la North Carolina. Ma anche nel nord est e in tutto lo stato di New York. Stamane le città più colpite erano Buffalo, Chicago e Nashville, ma l'emergenza continuerà anche domani.



