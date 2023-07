"Conosco molto bene Zelensky e conosco molto bene, anche meglio Putin. Ho avuto un buon rapporto, molto buono con entrambi. Li farei mettere d'accordo in un giorno se fossi il presidente". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox news citando il presidente francese Emmanuel Macron in una lista di leader "intelligenti, che sanno cosa fare" in contrapposizione a Joe Biden che, secondo il tycoon, "non ne ha la più pallida idea".



