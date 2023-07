La morsa del caldo investe gli Usa dalla Florida alla California

Negli Stati Uniti, dalla Florida alla California passando per il Texas, gran parte del Paese è ancora nella morsa di un'ondata di caldo, definita "opprimente" dal servizi meteorologici, che prevedono nuovi record per le temperatura.

Nella Death Valley, in California, ieri sera il termometro è salito a 51°C, mentre oggi sono attesi 54°C. Oltre alle alte temperature, la California meridionale sta bruciando a causa di diversi incendi violenti ancora in corso, che hanno già devastato più di 1.214 ettari e portato all'evacuazione della popolazione.

Diverse aree dell'Arizona ma anche della California, dello Utah e del Nevada si trovano in un livello di allerta "magenta", un "livello di caldo estremo raro e/o di lunga durata" che rappresenta il livello di massima allerta del servizio meteo nazionale. Un calo delle temperature non è all'ordine del giorno immediato. Altre parti degli Stati Uniti sono invece a rischio maltempo. "Temporali, forti piogge e inondazioni sono possibili in molte località, in particolare nel New England, già saturo" di recenti piogge, riferisce il National Weather Service.

Un'alluvione improvvisa ha ucciso tre persone ieri in una contea a nord di Filadelfia, in Pennsylvania, e altre quattro persone sono ancora date per disperse, hanno detto i vigili del fuoco locali.

In Canada quest'anno sono già andati in fumo più di 10 milioni di ettari di terreno. Secondo un rapporto 906 incendi erano ancora attivi ieri, di cui 570 fuori controllo, secondo i dati nazionali del Canadian Interagency Wildfire Center.



