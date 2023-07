Usa: estinti i prestiti per oltre 800.000 studenti

ll dipartimento dell'Istruzione Usa ha annunciato oggi che oltre 800.000 studenti vedranno estinto il loro debito verso le università nelle prossime settimane per un totale di 39 miliardi di dollari. Lo riportano i media americani.

"Oggi l'amministrazione Biden-Harris sta compiendo un passo storico per correggere i fallimenti amministrativi del passato, assicurandoci che tutti ottengano l'esenzione che meritano, proprio come abbiamo fatto per i dipendenti pubblici, gli studenti che sono stati truffati dai loro college e i mutuatari con disabilità permanenti, compresi i veterani di guerra, ha dichiarato in una nota il segretario all'Istruzione americano Miguel Cardona.

La vicepresidente Kamala Harris ha sottolineato il governo Usa "non si fermerà qui". "Siamo impegnati a dare sollievo a chi ha preso prestiti studenteschi così che possa andare avanti con la sua vita: avere figli, comprare una casa o diventare imprenditore".



