Una donna arrestata per la morte del nipote di Robert De Niro

Una donna è stata arrestata a New York in relazione alla morte del nipote di Robert De Niro. Lo riferiscono fonti informate sulle indagini alla Cnn. Leandro De Niro Rodriguez è morto a soli 19 anni i primi di luglio ma la famiglia non ha mai rivelato la causa del decesso. La persona arrestata si chiama Sofia Marks èd è accusata di spaccio di droga a un minore. La madre del ragazzo, Deandra, dopo la morte aveva denunciato che qualcuno gli aveva venduto pasticche che contenevano fentanyl, la devastante droga che solo nel 2021 ha ucciso 70.000 persone negli Stati Uniti per overdose.



