Per Antony Blinken il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov "non è stato costruttivo" nei colloqui dei Paesi del sud est asiatico in corso a Giacarta. Il segretario di Stato Usa e il ministro erano entrambi presenti al vertice in Indonesia ma non hanno avuto nessun incontro bilaterale.



