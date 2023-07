Arrestato un architetto per gli omicidi seriali di Long Island

Un architetto di 59 anni è stato arrestato per gli omicidi di Gilgo Beach, una serie di omicidi seriali irrisolti tra il 2010 e il 2011 raccontati anche in un film su Netflix. Lo riporta il New York Times.

Rex Heuermann è al momento accusato di tre degli 11 omicidi - nove donne, un bambino e un uomo - ed è stato arrestato nella tarda serata di ieri a Massapequa, una località della baia dove ha trascorso praticamente tutta la sua vita, proprio di fronte alla spiaggia sulla quale sono stati trovati i resti delle vittime, cadaveri legati e nascosti nella vegetazione.

Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello sono i nomi delle tre donne uccise dall'architetto che è anche sospettato di un altro omicidio. Sposato e con due figli Heuermann, che è stato inchiodato dalla prova del Dna dopo che un testimone ha riconosciuto il suo camioncino, negli ultimi mesi seguiva gli sviluppi dell'indagine su internet, anche dal suo studio di Manhattan. Il caso dei delitti della spiaggia ha attirato per anni l'attenzione dei media e nel 2020 su Netflix è uscito il film 'Lost Girls'.



