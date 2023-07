Bod Iger confermato alla guida della Disney fino al 2026

Il consiglio di amministrazione della Disney ha prorogato fino alla fine del 2026 il contratto di Bob Iger, richiamato a fine 2022 per ricoprire la carica di general manager che aveva ricoperto qualche anno prima. Lo ha annunciati il gruppo in un comunicato stampa. Il voto è stato unanime, hsi legge nella nota spiegando che tale estensione vuola assicurare "continuità nella gestione durante la trasformazione in corso".

Iger, 72 anni, ha accettato nel novembre 2022 di tornare alla guida di Disney per due anni dopo averla guidata dal 2005 al 2020 ed è rimasto presidente esecutivo del consiglio di amministrazione fino alla fine del 2021.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA