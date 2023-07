Pericolo squali a New York, 50 esemplari a Long Island

Allerta squali a New York, dove sono stati avvistati 50 esemplari al largo delle spiagge di Long Island e cinque persone sono state attaccate in soli due giorni. I funzionari della contea di Suffolk, dove si sono verificati tre degli attacchi, hanno aumentato i pattugliamenti sulla spiaggia e stanno usando i droni per setacciare l'acqua alla ricerca di potenziali minacce. Tra le persone ferite, un ragazzino di 15 anni che stava facendo surf al largo di Fire Island e una sua coetanea che nuotava di fronte alla Robert Moses Beach. Nessuno dei due è in pericolo di vita.