Usa, impedito all'Iran di sequestrare due petroliere

(ANSA) - WASHINGTON, 05 LUG - Le forze Usa hanno impedito all'Iran di sequestrare due petroliere vicino all'Oman. Lo riferisce il Pentagono in una nota. La marina iraniana, si legge nella nota del Comando Centrale Usa, ha prima cercato di sequestrare la TRF Moss battente bandiera delle Isole Marshall e tre ore dopo laLe forze Usa hanno impedito all'Iran di sequestrare due petroliere vicino all'Oman. Lo riferisce il Pentagono in una nota. battente bandiera delle Bahamas in "acque internazionali". In entrambi i casi, fa sapere il Pentagono, è intervenuto il cacciatorpediniere americano USS McFaul impedendo l'operazione. (ANSA).