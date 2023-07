Mattarella, vincolo transatlantico solida ancora per la pace

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Washington e Roma sono unite nel comune impegno a rafforzare il vincolo transatlantico, che continua a rappresentare l'ancoraggio più solido della pace e della sicurezza internazionale, oltre che il presupposto fondamentale per affrontare con efficacia le più pressanti sfide del nostro tempo. La nostra fermezza e l'unità di intenti dinanzi alla brutale aggressione russa all'Ucraina - e alle sue drammatiche conseguenze - ne hanno dimostrato, ancora una volta, la perdurante vitalità". Lo afferma il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden in occasione dell'anniversario dell'indipendenza americana. (ANSA).