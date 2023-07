Obama scende in campo per aiutare Biden nel 2024

(ANSA) - NEW YORK, 02 LUG - Barack Obama in aiuto di Joe Biden. L'ex presidente tende una mano al suo ex numero due per sostenerlo nella campagna al 2024, dove Biden parte fra lo scetticismo del suo stesso partito. Con Obama accanto il presidente punta a rilanciare la sua immagine e conquistare i giovani elettori, che non vendono di buon occhio le sue aspirazioni elettorali data l'avanzata età. Obama è propedeutico proprio per raggiungere i giovani, con i quali riesce a parlare lo stesso linguaggio e che continua a ispirare.

La maggiore visibilità dell'ex presidente e il suo maggiore impegno punta anche a raggiungere a un pubblico meno tradizionale che, seppur allineato con i valori democratici, non mostra un interesse per il partito dal quale non si sente rappresentato. (ANSA).