Migliaia di lavoratori degli hotel di Los Angeles in sciopero

(ANSA) - NEW YORK, 02 LUG - Migliaia di dipendenti degli alberghi di Los Angeles incrociano le braccia per chiedere compensi più alti e livelli di staff più adeguati. Lo sciopero, uno dei maggiori nel settore in California, aumenta la pressione sugli hotel della città degli angeli e dintorni proprio nei cruciali giorni del 4 luglio, quando l'America si ferma per il Giorno dell'Indipendenza.

Al centro dello sciopero ci sono i compensi ritenuti non adeguati e che costringono i lavoratori del settore a vivere a ora di distanza dal luogo di lavoro in quanto non possono permettersi altro. "Questa è una battaglia per la casa e fra chi può permettersi di vivere a Los Angeles e chi non può farlo. I costi delle abitazioni stanno salendo a livelli mai visti", affermano gli organizzatori dello sciopero. Oltre all'aumento dei salari, il sindacato chiede livelli di staff garantiti e il proseguimento dei piani di assicurazione sanitaria e pensionistica. (ANSA).