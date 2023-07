Bufera su DeSantis, video contro Trump estremista e omofobo

Bufera su Ron DeSantis per un video in cui critica Donald Trump per aver espresso in passato il suo sostegno alla comunità Lgbtq. Il video invia un "messaggio divisivo, estremista e disperato: si avventura in un territorio omofobo", afferma Log Cabin Republican, la maggiore organizzazione Lgbtq repubblicana negli Stati Uniti, bollando come "pericolose e stupide" le politiche cavalcate da DeSantis nei confronti della comunità gay.

Nel video la campagna di DeSantis fa riferimento alle parole pronunciate da Trump dopo la sparatoria al Pulse, il club gay di Orlando dove un ragazzo è entrato e ha compiuto una strage.. Allora l'ex presidente disse: "Farò tutto per proteggere gli Lgbtq".