Incendio da Tiffany's sulla Quinta Strada a Ny, guasto elettrico

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - Un guasto elettrico ha causato un incendio da Tiffany's sulla Quinta Strada a New York. Lo scrivono i media americani citando i vigili del fuoco. Secondo un comunicato di Tiffany & Co., le fiamme si sono sviluppate nel seminterrato a causa di un guasto elettrico prima dell'orario di apertura. Il negozio ha riaperto più tardi in giornata di ieri dopo l'intervento dei pompieri.

L'iconica gioielleria all'angolo della 57/a strada, resa famosa dal film con Audrey Hepburn, 'Colazione da Tiffany' (1961), ha riaperto solo lo scorso aprile dopo un restauro durato tre anni. (ANSA).