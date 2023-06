Usa: strage Parkland, assolto agente che non affrontò il killer

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GIU - Non colpevole: è il verdetto di una giuria per Scot Peterson, l'ex vice sceriffo accusato di negligenza per non aver affrontato il killer che uccise 17 persone nella strage della scuola di Parkland nel 2018. Lo riferiscono i media Usa. Assolto anche dall'accusa di spergiuro per i suoi commenti sugli investigatori dopo la sparatoria. L'ex agente è crollato in lacrime alla lettura del dispositivo.

(ANSA).