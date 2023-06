Un audio inchioda Trump, 'ho le carte segrete del Pentagono'

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - Un audio del 2021 sulle carte segrete portate via dalla Casa Bianca inchioda Donald Trump. In una registrazione ottenuta dalla Cnn si sente l'ex presidente parlare di alcuni documenti classificati del Pentagono su un potenziale attacco all'Iran.

Parlando con il suo staff, Trump scherza e dice che Hillary Clinton avrebbe inviato le carte segrete a Anthony Weiner, l'ex marito della sua assistente Huma Abedin. (ANSA).