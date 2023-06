'Harris la vicepresidente Usa più impopolare di sempre'

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - Kamala Harris è la vicepresidente più impopolare della storia americana, con il 49% degli elettori che la vede negativamente e solo il 32% che ha una valutazione positiva. E' quanto emerge da un sondaggio di Nbc.

Gli osservatori mettono in evidenza come lo scarso gradimento di Harris è in parte dovuto al suo essere donna, mentre in parte riflette quanto gli elettori approvano il presidente. Nel caso di Joe Biden il 41,9% degli americani approva il suo operato contro un 53,1% che lo boccia. La Casa Bianca sta lavorando per rilanciare l'immagine pubblica di Harris in vista della campagna elettorale. (ANSA).