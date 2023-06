Barack Obama alla Casa Bianca, pranzo con Biden

(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - Barack Obama a pranzo con Joe Biden alla Casa Bianca. L'incontro cade nel giorno in cui la Corte Suprema americana ha stabilito che gli Stati non possono cambiare la legge elettorale senza la supervisione del potere giudiziario. I saggi hanno così respinto la teoria cavalcata da Donald Trump e dai repubblicani in base alla quale le legislature statali avrebbero potere illimitato nel decidere le regole per le elezioni federali.

Il pranzo potrebbe essere l'occasione per fare il punto sulla campagna elettorale per il 2024. Biden è a caccia del secondo mandato alla Casa Bianca fra lo scetticismo di molti all'interno del partito democratico considerata la sua età avanzata. Non riscuote molto successo neanche Kamala Harris che, secondo un sondaggio di Nbc, è la vicepresidente più impopolare della storia. (ANSA).