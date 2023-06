Sparatoria in Missouri, tre persone uccise e cinque ferite

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GIU - Almeno tre persone sono state uccise - due uomini e una donna - e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria domenica mattina a Kansas City, in Missouri. Lo riferisce la Cnn citando la polizia.

Intorno alle 4:30 ora locale, gli agenti sono stati chiamati e hanno trovato tre persone a terra già morte. Nessun sospetto è stato arrestato, ma la polizia ha affermato di essere "fiduciosa che ci siano molti testimoni che hanno informazioni preziose".

E' stata anche fissata una ricompensa di 25.000 dollari per qualsiasi notizia che porti all'arresto dell'aggressore. (ANSA).