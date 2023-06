Biden, effetti devastanti dalla sentenza Corte Suprema su aborto

(ANSA) - WASHINGTON, 24 GIU - "Un anno fa la Corte Suprema ha tolto un diritto costituzionale al popolo americano, negando alle donne di tutta la nazione la possibilità di scegliere.

Ribaltare Roe v. Wade ha già avuto conseguenze devastanti". Lo ha detto Joe Biden in occasione del primo anniversario della storica sentenza del massimo tribunale americano che ha di fatto negato il diritto all'aborto a livello nazionale.

"Gli Stati - ha proseguito il presidente americano - hanno imposto divieti estremi e pericolosi che mettono a repentaglio la salute e la vita delle donne, le costringono a viaggiare per centinaia di miglia per curarsi e criminalizzano i medici per aver fornito l'assistenza sanitaria di cui i loro pazienti hanno bisogno". Tuttavia, "i divieti statali sono solo l'inizio. I repubblicani del Congresso vogliono vietare l'aborto a livello nazionale. La loro agenda è estrema, pericolosa e non al passo con la stragrande maggioranza degli americani", ha avvertito Biden assicurando che la sua amministrazione "continuerà a proteggere i diritti riproduttivi e inviterà il Congresso a ripristinare una volta per tutte le gtutele garantite dalla Roe v. Wade a livello nazionale". (ANSA).