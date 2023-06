Villa a Bel Air la più costosa in Usa, sul mercato a 250 milioni

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Al prezzo di 250 milioni di dollari, una villa a Bel Air, lussuoso quartiere di Los Angeles, diventa la più costosa d'America sul mercato. Si tratta di 'Villa Encantada', costruita nel 1938 e di proprietà del miliardario Gary Winnick. La dimora storica, che si espande su una superficie di oltre 3 mila e 700 mq, ha già avuto il primato nel 1980 e poi ancora nel 2000.

Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, ora Winnick e la moglie stanno cercando di battere il record per la terza volta, competendo con quello precedente stabilito nel 2019 quando un altro paperone, Ken Griffin, acquistò per 240 milioni una penthouse su Billionaires' Row a New York.

Winnick, 75 anni, ha detto di considerare la sua villa come un Jackson Pollock o un Pablo Picasso. "Per me - spiega - è un'opera d'arte e io sono stato il suo custode". (ANSA).