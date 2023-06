Un bambino di 7 anni spara e uccide uno di 5 in Kentucky

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Un nuovo tragico incidente causato dalle armi si è verificato in Kentucky, dove un bambino di 5 anni è stato ucciso da un altro di 7. Secondo i media locali i due piccoli sarebbero fratelli. La polizia è stata allertata della sparatoria in una casa della contea di Jackson intorno alle 17.30 locali di lunedì, e quando gli agenti sono intervenuti hanno cercato di salvare il piccolo senza successo.

