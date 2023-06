Biden, reale minaccia di Putin su uso armi nucleari tattiche

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il presidente degli Usa Joe Biden ha dichiarato che la minaccia del presidente russo Vladimir Putin di utilizzare armi nucleari tattiche è "reale", pochi giorni dopo il dispiegamento di queste armi da parte della Russia in Bielorussia. Lo riporta Reuters sul suo sito riportando le affermazioni di Biden ad un gruppo di donatori in California.

"Quando circa due anni fa sono venuto qui a dire che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi hanno guardato come se fossi pazzo. Mi hanno guardato come quando ho detto che mi preoccupo che Putin usi armi nucleari tattiche. E' reale", ha affermato. (ANSA).