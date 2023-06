Il ministro degli Interni del Messico si dimette per candidarsi

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 16 GIU - Il ministro degli Interni del Messico, Adan Augusto Lopez, si è aggiunto oggi alla lista di funzionari che hanno lasciato il loro incarico nell'esecutivo per poter partecipare alle primarie per la candidatura alla presidenza della coalizione di governo Morena.

Lo ha confermato oggi il presidente Andres Manuel Lopez Obrador nella sua consueta conferenza stampa mattutina precisando che le dimissioni si devono "alla circostanza che stiamo vivendo che ci sono membri del gabinetto che puntano a diventare coordinatori della trasformazione del Messico".

Le dimissioni di Lopez si aggiungono in questo modo a quelle del ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, che pure ambisce a vincere le primarie di Morena e a succedere in questo modo a Lopez Obrador.

Per la coalizione di governo si presenterà alle primarie presidenziali anche l'attuale sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, a sua volte dimessa dall'incarico. Secondo quanto ha annunciato sempre Lopez Obrador in totale saranno almeno otto i membri dell'esecutivo in Messico che presenteranno le loro dimissioni nei prossimi giorni per poter affrontare la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche che si terranno a giugno del 2024.

Tra i nomi in uscita figura quello della ministra della Sicurezza, Icela Rodriguez, che si presenterebbe alle elezioni di sindaco di Città del Messico per succedere a Sheinbaum.

(ANSA).