Usa: sparatoria ad Annapolis, tre morti e tre feriti

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Tre persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera ad Annapolis, nello Stato del Maryland. Lo riporta Cbs News. La polizia ha reso noto che una persona è stata fermata. "Siamo rattristati per le famiglie e per Annapolis che devono affrontare questo", ha detto il sindaco della città, Gavin Buckley. "Questo può accadere ovunque e nulla viene risolto attraverso l'uso delle pistole", Ha aggiunto. Non si conoscono ancora le cause della sparatoria. (ANSA).