Trump,caccerò il corrotto Biden dalla Casa Bianca nel 2024

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GIU - "Nel 2024 caccerò il corrotto Biden dalla Casa Bianca. Le forze interne che vogliono distruggere l'America sono più forti della Russia, della Cina e della Corea del Nord messe insieme". Lo ha detto Donald Trump ad una convention repubblicana a Columbus, in Georgia, nella sua prima apparizione pubblica dopo l'incriminazione. Il tycoon è stato presentato come "il prossimo presidente degli Stati Uniti". Secondo Trump e gli organizzatori il numero di persone presenti "è un record" per la Georgia. (ANSA).