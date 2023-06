Morto l'Unabomber Kaczynski, terrorizzò l'America

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - Theodore J. Kaczynski, l''Unabomber' che dal 1978 al 1995 terrorizzò gli Stati Uniti attaccando accademici, uomini d'affari e civili con bombe fatte in casa, uccidendo tre persone e ferendone 23 con l'obiettivo dichiarato di provocare il collasso "dell'ordine sociale moderno" è morto in carcere a 81 anni. Lo riporta il New York Times. (ANSA).