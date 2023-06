Wsj, Cuba ospiterà una base di spionaggio cinese

(ANSA) - NEW YORK, 08 GIU - La Cina e Cuba hanno raggiunto un accordo segreto affinché Pechino installi una base per le intercettazioni elettroniche sull'isola, in quella che è una nuova sfida agli Stati Uniti. Lo riporta il Wall Street Journal citando funzionari americani. Una base a Cuba, a circa 160 chilometri dalla Florida, consentirà ai servizi di intelligence cinesi di raccogliere le comunicazioni elettroniche nel sud est degli Stati Uniti, dove sono collocate molte basi militari americane. (ANSA).