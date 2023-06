L'iconico Flatiron di New York potrebbe diventare un condominio

(ANSA) - NEW YORK, 08 GIU - Il Flatiron, l'iconico edificio a New York a forma di ferro da stiro sulla 23esima strada tra Broadway e la Fifth Avenue, potrebbe diventare un condominio. Lo ha annunciato la nuova proprietà, GFP Real Estate, dopo l'acquisto all'asta per 161 milioni di dollari.

La società, con Newmark, ABS Real Estate Partners, e il gruppo italiano Sorgente, già possedeva il 75% del grattacielo.

Il 25% era nella mani dell'immobiliarista Nathan Silverstein. Il Flatiron era stato messo di nuovo in vendita dopo il flop della prima asta quando l'acquirente, Jacob Garlick, non si era presentato con la caparra del 10% sulla cifra pattuita di 190 milioni di dollari.

Secondo quanto scrive il Daily News citando Jeffrey Gural, presidente di GFP Real Estate, si sta valutando se convertire in appartamenti una metà dell'edificio, con gli uffici ai piani inferiori, o se renderlo completamente residenziale. Per far ciò occorre un permesso speciale da parte del Department of City Planning. Il Flatiron è vuoto dal 2019, un giudice aveva dato il via libera all'asta in seguito all'incapacità di mettersi d'accordo da parte dei proprietari sul futuro dell'edificio.

