E' allerta inquinamento anche a Washington, dove le autorità hanno decretato che il livello di pericolosità dell'aria è viola, ovvero il massimo, a causa degli incendi in Canada. La città è avvolta in una foschia grigia e si sente un forte odore di bruciato. Agli abitanti della capitale americana è stato consigliato di non uscire di casa o di indossare la mascherina. La partita di baseball in programma questa sera tra la squadra locale, i Nationals, e i Diamondbacks, è stata cancellata.

