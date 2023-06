Usa, sul nucleare pronti al dialogo con Russia e Cina

(ANSA) - NEW YORK, 02 GIU - Gli Stati Uniti sono pronti a "discutere senza precondizioni" con la Russia e la Cina sulla non proliferazione nucleare. Lo afferma il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, sottolineando come non ci siano comunque ancora segnali che la Cina possa parlare di limiti alle armi nucleari. (ANSA).