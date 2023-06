Usa: intesa sul debito anche in Senato, evitato il default

(ANSA) - WASHINGTON, 01 GIU - Il Congresso degli Stati Uniti ha sospeso il tetto del debito, evitando in extremis la minaccia di un default.

Il Senato americano ha infatti adottato stanotte il disegno di legge in tal senso già approvato alla Camera, frutto di lunghe trattative tra il presidente Joe Biden e il campo repubblicano e che consentirà a Washington di onorare i suoi pagamenti fino all'inizio del 2025.

"Questa è una grande vittoria per l'economia e per il popolo americani", ha affermato il leader democratico aggiungendo di essere "impaziente" di mettere in atto l'accordo raggiunto.

(ANSA).