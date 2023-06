Usa, Biden: voto Camera sul tetto al debito è passo cruciale

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - "Stanotte la Camera ha compiuto un passo avanti cruciale per prevenire il primo default in assoluto e proteggere la storica ripresa duramente guadagnata del nostro Paese. Sono stato chiaro nel dire che l'unica strada da percorrere è un compromesso bipartisan che possa guadagnare il sostegno di entrambe le parti. Questo accordo soddisfa tale test": lo twitta il presidente americano Joe Biden, dopo che la Camera ha approvato l'intesa per aumentare il tetto al debito.

Il presidente Usa sollecita quindi "il Senato ad approvarlo il più rapidamente possibile, in modo che io possa trasformarlo in legge e il nostro Paese possa continuare a costruire l'economia più forte del mondo". (ANSA).